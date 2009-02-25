Міністр спорту Польщі радить Україні сконцентруватися на 3-х - 4-х містах

Міністр спорту Польщі Мірослав ДЖЕВЄЦЬКИЙ вважає, що Україна в умовах економічної кризи має сконцентрувати зусилля на організації проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року у трьох-чотирьох найкраще підготовлених на даний час містах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на телеканалі новин TVN24 у вівторок, коментуючи ситуацію із підготовкою України до проведення Євро-2012.

Міністр відзначив серйозний вплив світової економічної кризи на українську економіку, що негативно позначилось на темпах її підготовки до чемпіонату.

М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ зауважив, що Україна, на жаль, не входить до Європейського Союзу як Польща, і не може використати кошти, передбачені програмою допомоги з подолання наслідків світової кризи для польської економіки.

У цих умовах, на думку міністра, українці не мають іншого вибору, як сконцентрувати свої зусилля на роботі у найкраще підготовлених міст.

«Треба прийняти мужнє рішення і сказати, що в цих 3-4 містах маємо повну концентрацію, туди спрямовуємо кошти і зусилля, тоді будуть великі шанси (на успішне приготування)», - сказав М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ, додавши: «Якщо робиться все, а не вистачає коштів, то не зробиться нічого».