Влада Харкова готується до зустрічі “Сампдорії”

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО провів робочу нараду, присвячену питанням підготовки і проведення матчу в рамках розіграшу 1/16 Кубка УЄФА між командами "Металіст" (Харків) - "Сампдорія" (Генуя), який відбудеться тут 26 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, заступник керівника області звернув увагу на те, що матч проходитиме на спортивній арені, яка знаходиться на завершальній стадії реконструкції і дана обставина накладає на харків`ян додаткову відповідальність.

За словами С.СТОРОЖЕНКА, роботи на стадіоні не припиняються ні на хвилину і проводити на цьому фоні міжнародний матч дуже непросто. “Проте, я знаю, що всі можливі ризики зведені до мінімуму. Ми повинні провести цю зустріч на найвищому рівні, оскільки йдеться про авторитет нашого міста, області і всієї України", - зазначив він.

У ході наради С.СТОРОЖЕНКО заслухав звіти відповідальних осіб з питань розміщення спортсменів і членів офіційної делегації, безпеки зарубіжних гостей і їх транспортування під час перебування в Харкові. Він також дав низку доручень, що стосуються підготовки до матчу стадіону "Металіст".

У нараді взяли участь начальники профільних управлінь облдержадміністрації, керівники стадіону "Металіст", а також співробітники митниці, прикордонних військ, правоохоронних органів і структур, які задіяні в майбутньому заході.