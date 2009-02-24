10 березня у Львові оголосять тендер по новому терміналу аеропорту

Міністерство транспорту та зв’язку України 10 березня оголосить тендер на визначення інвестора, який фінансуватиме будівництво нового пасажирського терміналу Львівського аеропорту та здійснюватиме експлуатацію цього об’єкта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, вартість будівництва нового терміналу становитиме майже 90 млн. дол. США.

Ескізна пропозиція нового пасажирського терміналу міжнародного аеропорту «Львів», запланованою пропускною спроможністю 1 тис. пасажирів на годину, була представлена проектувальником, компанією «Тебодін Україна» 18 лютого. Під час презентації було обговорено концепцію розміщення транспортних потоків, під’їзних шляхів, пасажиропотоків та місця стоянок літаків. Ескізний проект отримав схвальну оцінку спеціалістів Львівської облдержадміністрації, обласної і міської ради, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів». Після врахування окремих зауважень дана стадія проектування буде завершена вже найближчим часом.

Довідка УНІАН. Реконструкція Львівського аеропорту є одним із завдань та необхідною умовою отримання містом права прийняти матчі Євро-2012.

Згідно з ухвалою Львівської міськради від 16 лютого ц.р. державному підприємству “Міжнародний аеропорт “Львів“ погоджено місце розташування земельної ділянки під будівництво нового терміналу та надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки площею 6,9 га.