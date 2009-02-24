Нове на українському кордоні: посмішка, ввічливість і мінімум макіяжу

Державна прикордонна служба України почала впроваджувати нові стандарти культури прикордонного контролю, що регламентують поведінку інспекторів, зовнішній вигляд і порядок на робочому місці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

У нових стандартах вимоги до прикордонників у пунктах пропуску не нижчі, ніж для працівників сфери обслуговування (персоналу банківської ситеми, торгівлі), досвід яких було ретельно вивчено.

За словами О.БІНЬКОВСЬКОГО, для усіх співробітників обов’язковими є привітна посмішка, доброзичливість, ввічливість та дипломатичність у спілкуванні. Інспектор, зокрема, повинен першим вітатися і розпочинати розмову з особою, яка подає документи, державною мовою, а після цього може перейти на мову співрозмовника.

Крім того, регламентується зовнішній вигляд прикордонників. Від них вимагається охайний, напрасований однострій, охайна зачіска та мінімум прикрас і стриманий макіяж (для жінок).

Значну увагу приділяють і культурі поведінки прикордонників з паспортними документами, проставленню в них відміток про перетин кордону. Як зазначив О.БІНЬКОВСЬКИЙ, з цього приводу надходить багато нарікань, особливо громадян, котрі часто перетинають кордон, тому що неохайне поводження з паспортами призводить до їх швидкого псування.

Прикордонники мають намір привести до належного стану і робочі місця контролерів, щоб люди, які до них заходять з приводу оформлення документів, почувалися комфортно і зручно.

Усі вищезазначені нові стандарти культури у відомстві оформили у пам’ятку для інспекторів “Відомчі стандарти культури прикордонного контролю”. У ній також міститься анкета з оцінки якості роботи персоналу на окремому пункті пропуску, відповівши на запитання якої, кожен громадянин, що перетнув кордон, отримає змогу оцінити роботу інспекторів.

Нові норми поведінки фахівців прикордонного контролю, зазначив начальник управління, відповідають кращим європейським стандартам, що є особливо актуальним у контексті підготовки до Євро-2012. “Піднятися до рівня кращих європейських стандартів не лише в оперативності здійснення прикордонного контролю, а й у якості обслуговування тих, хто перетинає українські кордони – ось одне з пріоритетних завдань, яке ставить перед собою Державна прикордона служба”, - сказав О.БІНЬКОВСЬКИЙ.