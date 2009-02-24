УЄФА таки готує «план Б» на Євро-2012 через проблеми в Україні?

Міністр спорту Польщі Мірослав ДЖЕВЄЦЬКИЙ вважає, що УЄФА може вирішити провести у Польщі більше матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року через економічні та політичні проблеми в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку міністр спорту Польщі висловив на телеканалі новин TVN24 у вівторок.

На його думку, УЄФА зауважила проблеми в Україні в грудні минулого року, і власне через це поінформувала про можливість несиметричного поділу проведення матчів в країнах.

«Цей поділ свідчить, що УЄФА разом з нами готується «до плану Б», в рамках якого Польща буде змушена зробити більше, ніж Україна», - сказав М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ.

При цьому він запевнив, що усі 6 польських міст можуть вчасно підготуватись до проведення чемпіонату, зазначивши, що «було б краще, якби це був польсько-український успіх».

Міністр також висловив думку, що УЄФА в травні може не ухвалити остаточного рішення про те, в яких українських та польських містах проводитимуться матчі Євро-2012.

«Думаю, що через кризу це не буде остаточне рішення. Можливо, УЄФА виключить частину міст, але більшість залишить... треба мати з чого вибирати», - сказав він.

Водночас М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ спростував чутки про можливість проведення чемпіонату в Німеччині, зауваживши, що УЄФА найбільше зацікавлена провести Євро-2012 саме в Польщі та Україні.

«Немає жодного інтересу в УЄФА все проводити в Німеччині, адже дивляться на цю справу з точки зору бізнесу, а в цьому контексті Україна та Польща в тисячі разів привабливіші», - сказав він.

Довідка УНІАН. Gazeta Wyborcza 18 лютого з посиланням на джерело в УЄФА повідомила, що матчі Євро-2012 відбудуться в 6-ти польських та 2-х українських містах через те, що українські міста, крім Києва та Донецька, не зможуть вчасно й належним чином підготуватись через економічну кризу. (Первинний план передбачає проведення матчів у 4-х українських та 4-х польських містах. Також у кожній країні є по 2 резервних міста на випадок, якщо якесь із основних приймаючий міст не встигне підготуватись до чемпіонату - УНІАН).

Разом із тим прес-секретар Федерація футболу Польщі (PZPN) Збігнєв КОЖМІНСЬКИЙ назвав цю інформацію “маячнею”.

З.КОЖМІНСЬКИЙ заявив, що PZPN не отримувала інформації від УЄФА про проведення матчів чемпіонату в 6-ти польських і 2-х українських містах.

Учора, 23 лютого, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС повідомив, що кілька днів тому президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ підтвердив дотримання принципу пропорційності при визначенні міст-господарів матчів Євро-2012.

“З боку України та Польщі матчі чемпіонату прийматимуть по чотири міста”, - наголосив глава ФФУ.