ЄБРР фінансуватиме інфраструктурні проекти Дніпропетровщини

Європейський Банк Реконструкції і Розвитку висловив готовність фінансувати інфраструктурні проекти Дніпропетровського регіону в рамках його підготовки до Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляють у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, пріоритетні напрямки для фінансування з боку ЄБРР запропонував голова ОДА Віктор БОНДАР.

До переліку, зокрема, увійшли розвиток комунального підприємства «Аульський водовід», реконструкція систем теплопостачання обласної клінічної лікарні, завершення будівництва метрополітену та створення комунального підприємства з метою впровадження системи енергозбереження на території Дніпропетровської області.

Для України та Дніпропетровщини, зазначають в облдержадміністрації, сьогодні є актуальним питання залучення іноземних інвестицій, тому фінансова підтримка та досвід ЄБРР у розбудові транспортної інфраструктури є дуже вагомим.

В Дніпропетровському регіоні, наголошують в прес-службі ОДА, ЄБРР є найпотужнішою міжнародною фінансовою установою, що займається проектами кредитування. У 2008 році ЄБРР вклав у фінансування найбільших проектів області більш ніж 210 млн. євро.