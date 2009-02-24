Сейм Польщі схвалив законопроект про спрощення реалізації проектів Євро-2012

Сейм Польщі ухвалив законопроект, що передбачає спрощення реалізації інвестиційних проектів в рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє РАР, ухваленим законопроектом, зокрема, приватним інвесторам надається можливість реалізувати проекти за «спрощеною бюрократичною процедурою».

Крім того, проект закону зобов’язує органи влади міст, що прийматимуть Євро-2012, створювати необхідні для реалізації проектів умови та чітко визначати компетенції різних служб, які займаються підготовкою до проведення чемпіонату.

«Це дуже важливе рішення Сейму, яке удосконалює закон з 2007 року»,- сказав Марчін ХЕРА, голова правління компанії PL.2012, яка координує підготовку Польщі до проведення чемпіонату.

Довідка УНІАН. Ухвалений Сеймом законопроект набуде чинності у разі відсутності зауважень вищої палати польського парламенту - Сенату та підписання Президентом.