Турнірною частиною Євро-2012 в Україні опікуватиметься місцевий оргкомітет

Турнірною частиною проекту Євро-2012 в Україні буде опікуватися Місцевий організаційний комітет, котрий почне свою роботу з березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, про це поінформував президент ФФУ Григорій СУРКІС під час засідання виконкому Федерації 21 лютого.

Він, зокрема, зауважив, що приймаючи рішення про організаційну модель для кожного наступного чемпіонату Європи, УЄФА намагається врахувати специфіку кожної окремої країни або країн, які приймають цей захід. Так, у 2004 році УЄФА створив у Португалії спільне підприємство з місцевою футбольною асоціацією (Euro 2004 SA), у 2008 році в Австрії і Швейцарії організацією турніру опікувалася дочірня структура УЄФА (Euro 2008 SA).

За словами Г.СУРКІСА, зважаючи на те, що Україна і Польща мають велику територію, різні мови спілкування, неадаптовані до європейських національні законодавчі норми, УЄФА зважився на створення певного прецеденту. “Нам запропонована оригінальна модель під назвою «Дім»”, - сказав він.

Президент ФФУ пояснив, що керівництво турнірною частиною Євро-2012 буде здійснювати структурний підрозділ УЄФА, котрий базуватиметься у штаб-квартирі в Ньоні. Ця структура опікуватиметься двома місцевими організаційними комітетами з резиденціями у Києві та Варшаві.

В рамках своїх повноважень місцеві оргкомітети займатимуться організацією безпосередньо чемпіонату. Водночас, наголосив Г.СУРКІС, не потрібно плутати це завдання з підготовкою інфраструктури Євро-2012 (стадіони, дороги, аеропорти, готелі тощо - УНІАН), котрими в Україні спільно займаються уряд, місцеві органи влади та ФФУ.

Г.СУРКІС поінформував, що ФФУ отримала вихідні матеріали УЄФА щодо типової структури місцевого організаційного комітету, пропозиції щодо кількості персоналу та кваліфікаційні вимоги до кожної окремої посади. Наразі спільно з УЄФА ведеться робота над статутом цієї структури, визначається її юридична форма.

Впродовж 2009 року оргкомітет перебуватиме в Будинку футболу, а з наступного орендуватиме окремий офіс. Діяльність комітету повністю фінансуватиметься з бюджету УЄФА.

Штат нового органу складатиме 23 працівники і поступово, з наближенням турніру буде збільшений до 200 спеціалістів. Керівник оргкомітету матиме посаду директора Турніру - ним стане досвідчений фахівець, який вже пройшов співбесіду в УЄФА і кандидатуру якого схвалено найвищими структурами української влади.

Заслухавши інформацію Г.СУРКІСА, виконком ФФУ доручив Виконавчій дирекції «Євро-2012» разом з компанією «Україна футбол Інтернешнл» в десятиденний термін доопрацювати статут Місцевого організаційного комітету України, узгодити його з УЄФА та подати для реєстрації у встановленому законом порядку.