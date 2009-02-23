Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ 14-17 квітня відвідає Україну та Польщу і зустрінеться з вищим керівництвом держав, щоб отримати підтвердження гарантій влади виконати зобов’язання з підготовки до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, про це поінформував президент ФФУ Григорій СУРКІС під час засідання виконкому Федерації 21 лютого.

“14-17 квітня Мішель ПЛАТІНІ планує відвідати обидві країни. В рамках візиту президент УЄФА зустрінеться з вищими посадовими особами держави, аби, очевидно, отримати новий сигнал, що влада і надалі буде спільно і стабільно працювати над реалізацією проекту Євро-2012”, - сказав Г.СУРКІС.

Він також повідомив, що кілька днів тому під час зустрічі з М.ПЛАТІНІ останній особисто підтвердив про дотримання принципу пропорційності при визначенні міст-господарів матчів Євро-2012. “З боку України та Польщі матчі чемпіонату прийматимуть по чотири міста”, - наголосив глава ФФУ.

Крім того, Г.СУРКІС повідомив, що в період з 26 липня по 1 серпня М.ПЛАТІНІ відвідає всі українські міста, що будуть визначені як господарі матчів Євро-2012. А 2 серпня президент УЄФА відвідає фінальний поєдинок юнацького Євро-2009 (U-19), що відбудеться у Донецьку.

Торкаючись процесу підготовки до турніру загалом, президент ФФУ звернув особливу увагу на аеропорти. “Відповідно до висновків делегації УЄФА, що нещодавно побувала в Україні, строки реконструкції летовищ порушуються. Якщо до Києва та Харкова претензій не так багато, то інші міста суттєво відхилилися від графіку”, - сказав він.

Водночас, за словами Г.СУРКІСА, ситуація зі стадіонами більш оптимістична. Він зауважив, що експерти відзначили прогрес з аренами Києва, Львова та Одеси. А проекти стадіонів Дніпропетровська, Донецька та Харкова навіть не розглядалися у проблемному контексті, тому що, судячи з усього, УЄФА вже не має сумнівів у спроможності цих міст вчасно підготувати до Євро-2012 арени, що відповідатимуть усім вимогам.

“Загалом можна зробити висновок, що УЄФА вірить в Україну, у спроможність наших приймаючих міст та регіонів. Вірить, що в 2012 році ми всі разом проведемо фінал чемпіонату Європи на найвищому рівні”, - підсумував глава ФФУ.