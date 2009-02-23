Стадіон «Скіф» у Львові отримав погодження проекту реконструкції

Державна служба охорони культурної спадщини погодила проект реконструкції стадіону «Скіф» Львівського державного університету фізичної культури, що використовуватиметься як тренувальна база до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, проектом передбачено збільшення висоти адміністративної будівлі стадіону без обмеження до 10 м.

Таким чином, знято усі заборони для продовження підготовчих робіт на стадіоні.

Очікується, що через півтора місяці Держархбудконтроль дасть дозвіл на початок будівельних робіт. Наразі ж на роботах з реконструкції стадіону «Скіф» вже освоїли виділених з державного бюджету 360 тис. грн.

Довідка УНІАН. Стадіон «Скіф» у Львові використовуватиметься як тренувальна база до Євро-2012 та до літніх Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року. Після реконструкції він відповідатиме усім офіційним вимогам УЄФА.

В проекті передбачено облаштувати 8 легкоатлетичних доріжок, збудувати нові криті трибуни на 3,6 тис. місць та відкриті трибуни до 5 тис. місць, а також корпус загального призначення з вбудованим паркінгом. Для обслуговування команд заплановано спеціальний корпус, який відповідатиме усім вимогам УЄФА до тренувальної бази.

Кошти на реконструкцію стадіону виділяються з Державного бюджету України.