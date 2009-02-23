Київське Динамо програло контрольний матч Крильям Совєтов

Футболісти київського "Динамо" програли самарським "Крильям Совєтов" з рахунком 0:2 на зборі в Іспанії в контрольному матчі, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

На 30-й хвилині рахунок відкрив захисник ""Крыльев Советов" Олександр БІЛОЗЕРОВ після подачі з кутового Антона БОБРА. А на останній хвилині після дальнього удару Хуана ЕСКОБАРА м`яч рикошетом від захисника киян БЕТАО влетів в сітку воріт “Динамо”.

Це був останній спаринг киян напередодні матчу у відповідь 1/16 Кубка УЄФА з "Валенсією", який відбудеться на полі іспанського клубу 26 лютого. У першій грі в Києві була зафіксована нічия - 1:1.

Декількома годинами раніше в матчі резервних складів команд з рахунком 1:0 перемогло "Динамо". Переможний гол на 40-й хвилині зустрічі забив форвард киян Андрій ЯРМОЛЕНКО.