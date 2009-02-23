Ліверпуль погодиться лише продати Вороніна

Керівництво англійського "Ліверпуля" відповіло відмовою на пропозицію берлінської "Герти" про продовження оренди українського форварда Андрія Вороніна ще на рік.

Як повідомляє Bild, у той же час англійці запропонували німцям варіант оплати трансферної суми у 4 мільйони євро частинами.

"Ми знаємо, чого хоче Андрій і знайдемо рішення. Але варіант оренди нас не влаштовує", - заявив наставник "Ліверпуля" Рафаель Бенітес.

"Ми ведемо переговори, але я не хочу коментувати кожен крок. Ми дуже цінуємо Андрія - його голи, стабільність і досвід, та і сам він говорить, що відчуває себе у нас відмінно", - заявив менеджер "Герти" Дітер Хеннес.

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