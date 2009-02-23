Плани Шахтаря змінилися

Снігопади, які обрушилися на Донецьк, і серйозне зниження температури в регіоні примусили Шахтар видозмінити свої плани щодо відправки на матч у відповідь Кубка УЄФА з Тоттенхемом.

Мірча Луческу прийняв командирське рішення і переніс виліт до Лондона з 24 на 23 лютого. Зрозуміло, це дещо додало клопоту службам, які забезпечують виїзні заходи донецької команди.

Але всі організаційні питання вдалося оперативно вирішити, і у понеділок, о 10.00, має відбутися виліт гравців, тренерів Шахтаря, працівників клубу, що беруть участь в проведенні матчу, і групи українських журналістів до столиці Великої Британії.

Football.ua