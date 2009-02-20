УЄФА переписала на Мілевського гол у ворота ”Валенсії”

Спеціальна комісія Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) записала гол, забитий на 63 хвилині матчу "Динамо" - "Валенсія", на Артема Мілевського, передає Champion.com.

Таке рішення було прийнято після уважного вивчення відеоповтора моменту. Спеціальна комісія дішла висновку, що забитий він був все-таки форвардом київського клубу Артемом Мілевським, а не Раулем Албіолем.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі розіграшу Кубка УЄФА "Динамо" - "Валенсія" 18 лютого в Києві було зафіксовано нічию 1:1. Давід Сілва на 8-й хвилині забив м`яч у ворота киян, а його партнер по команді Рауль Альбіоль, як вважалося спочатку, на 62-й хвилині вирівняв рахунок, спрямувавши м`яч у власні ворота.