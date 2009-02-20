Ахметов був «дуже зворушений»

Після закінчення матчу з лондонським «Тоттенхемом» президент «Шахтаря» Рінат Ахметов зайшов в роздягальню і привітав футболістів з перемогою, після чого відповів на питання журналістів.

"Мені здається, що ми заслужили на перемогу сьогодні. Це дуже важлива перемога, але попереду на нас чекає ще одна гра. Думаю, в другому матчі буде складно. Важливо, щоб всі були здорові і щоб ми могли підійти до лондонського матчу з оптимальним складом", - цитує Ахметова прес-служба ФК "Шахтар".

Президент клубу не має наміру змінювати своє рішення про не преміювання "гірників":

"Ви ж знаєте, я говорив про те, що коли у моїх футболістів великі премії, їм важко бігати. А сьогодні ви бачили, які швидкості були? Це тому, що премій не було. Великі премії створюють «зайву вагу». Тому хай краще бігають без премій. Це нормально. Я тільки що зайшов в роздягальню і футболісти мені сказали: «Президенте, ви правильно говорили. Ми в боргу перед уболівальниками і для нас найголовніша премія — це їх аплодисменти». Мені було приємно і, чесно скажу, я був дуже зворушений. Для мене дуже важливо що футболісти тут грають не ради великих премій, а для того, щоб приносити радість нашим уболівальникам", - сказав Ахметов.