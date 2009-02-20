Динамівці полетіли до Іспанії

Не встигли стихнути пристрасті з приводу першого матчу 1/16 фіналу Кубка УЄФА між «Динамо» і «Валенсією», в якому була зафіксована бойова нічия 1:1, а київська команда вже починає підготовку до матчу у відповідь.

У п`ятницю рано вранці літак з делегацією «Динамо» на борту відбув до Іспанії, а саме - в добре знайому всім динамівцям Марбелью. У цьому містечку на півдні Піренейського півострова підопічні Юрія Сьоміна протягом декількох днів готуватимуться до відповідального поєдинку з «Валенсією», повідомляє прес-служба ФК «Динамо» (Київ).

У складі делегації «Динамо» до Іспанії вирушили 26 футболістів:

воротарі: Богуш, Шовковський, Рибка;

захисники: Бетао, Сабліч, Ель Каддурі, Несмачний, Допілка, Михалик;

півзахисники: Гіоане, Вукоєвич, Нінкович, Корреа, Чернат, Алієв, Гусєв, Єременко, Морозюк, Кравченко;

нападники: Бангура, Шацьких, Гільєрме, Мілевський, Ярмоленко, Зозуля, Кравець.

Нагадаємо, що на підготовчому етапі у команди запланований один контрольний матч – 22-го лютого суперником "Динамо" стануть «Крилья Совєтов» з Самари. Вранці 25-го лютого команда вилетить до Валенсії, де наступного дня в поєдинку з місцевою командою визначиться володар путівки до 1/8 фіналу Кубка УЄФА.