Шахтар виграв у Тоттенхема

Відбувся матч 1/16 Кубка УЄФА між донецьким Шахтарем і Тоттенхемом

Шахтар - Тоттенхем 2:0 (Селезньов 78, Жадсон 88)

Шахтар домінував весь матч, безперервно атакував довкола штрафної, але довго не міг вийти на гольові ситуації. На 78-й хвилині, щойно вийшовши на заміну, Селезньов випередив воротаря і головою замкнув передачу зі штрафного. На 88-ій хвилині Жадсон узяв гру на себе, з флангу провів м`яч в центр, зіграв з партнером в один доторк і вдарив у протихід воротареві.

Раніше сьогодні зіграно матч Лех - Удінезе 2:2 (Арболедо 55 автогол, 84, Ренгіфо 81 - Квальярелла 50).

Закінчується гра Копенгаген - Манчестер Сіті 1:2 (Альмейда 56 - Онуоха 30, Айленд 61).

Пішли на перерву Фіорентіна - Аякс (0:0) і Марсель - Твенте (0:1 Арнаутович 23).

Нагадаємо, що вчора Металіст виграв у Сампдорії в Італії 1:0, а Динамо в Києві обмінялося голами з Валенсією.