Уперше в райлікарні чергуватиме вертоліт
Закінчено реконструкцію в Дніпропетровську
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР та голова обласної ради Юрій ВІЛКУЛ 19 лютого відкрили після реконструкції Дніпропетровську районну лікарню, обладнану майданчиком для вертольоту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОДА.
Це перша районна лікарня області, де щодня чергуватиме вертолітний екіпаж, який за лічені хвилини може доставити хворого вертольотом до спеціалізованого обласного лікувального закладу.
Водночас у районній лікарні можна отримати весь спектр якісної лікувальної допомоги, зокрема екстреної.
Реконструкція лікарні тривала 6 місяців за рахунок 10 млн. грн. з обласного бюджету та 1,7 млн. грн. - з бюджету Дніпропетровського району.
На замовлення Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації за кошти державного бюджету придбано обладнання на суму 835 тис. грн.
Реконструкцію Дніпропетровської районної лікарні здійснено в рамках програми підготовки регіону до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.