Львів просить уряд допомогти з аеропортом до Євро-2012

Голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ разом з міським головою Львова Андрієм САДОВИМ та народними депутатами України, які представляють Львівщину, підписали лист до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням вжити вичерпних заходів стосовно якнайшвидшого вирішення питання про оголошення конкурсу на єдиного виконавця робіт з розбудови злітно-посадкової смуги та реконструкції Львівського аеровокзалу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛОДА, лист було підписано 18 лютого в Києві під час зустрічі М.КМІТЯ із депутатами Верховної Ради України від Львівщини.

«Проведення у Львові фінальної частини чемпіонату футболу Євро-2012 є одним з найбільших завдань для місцевої влади і депутатського корпусу, який представляє Львівщину у Верховній Раді України”, - зазначаються автори звернення. Вони висловлюють ”глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася навколо розбудови злітно-посадкової смуги та реконструкції Львівського аеровокзалу”.

“У зв`язку із затвердженим інспекторами УЄФА графіком підготовки аеропорту, просимо вжити вичерпних заходів стосовно якнайшвидшого вирішення питання щодо оголошення конкурсу на єдиного виконавця робіт з розбудови злітно-посадкової смуги та реконструкції Львівського аеровокзалу», - йдеться у листі.