Ахметов каже, що премій «гірники» не дочекаються

Президент ФК «Шахтар»(Донецьк) Рінат АХМЕТОВ не преміюватиме гравців свого клубу за вихід у 1/8 Кубку УЄФА.

Про це він сказав журналістам під час вечірнього тренування команди 18 лютого, напередодні матчу «гірників» з англійським «Тоттенхемом», повідомили в прес-службі «Шахтаря».

На запитання, чи передбачено додаткове преміювання гравців за вихід у наступну стадію Кубку УЄФА, Р.АХМЕТОВ нагадав, що «вже не раз говорив, що коли є великі премії, моїм футболістам важко бігати». «А коли премій немає - вони демонструють гарну швидкість. Завтра премій не буде і, я сподіваюся, що це позитивно позначиться на швидкості футболістів», - сказав президент «Шахтаря».

Він додав, що в матчі з «Тоттенхемом» його влаштує «такий рахунок, який дасть нам змогу вийти в наступний раунд Кубку УЄФА».