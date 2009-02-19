Сьомін: були всі шанси забити другий м`яч, але...

Учора київські динамівці провели перший офіційний матч цього року. У поєдинку 1/16 фіналу Кубку УЄФА біло-блакитні зіграли внічию 1:1 з іспанською «Валенсією».

Тренер «Динамо» Юрій Сьомін на післяматчевій прес-конференції прокоментував гру своїх підопічних і суперника.

«Доля звела нас із дуже серйозним суперником, що «Валенсія» сьогодні і продемонструвала. Особливо хорошим був контроль м`яча в іспанських футболістів. Забивши нам швидкий м`яч, вони дуже вміло витягали наших хлопців у надії зіграти на контратаках. Звичайно, якби було забито другий м`яч, для нас було б усе закінчено. В нашому ж випадку інтрига зберігається. Прикро за незрозуміле вилучення Мілевського, оскільки в цей період часу ми перехопили ініціативу. В нас були всі шанси забити другий м`яч, але не склалося. На мій погляд, команда грала достатньо непогано, але в певних епізодах від нас відвернувся успіх», - каже Сьомін.

За словами тренера у команди були складнощі з перестановками: «Після травми Діакате в нас був лише один матч, у якому ми могли награти Несмачного на правому фланзі, а Бетао в центрі захисту. Також була невизначеність із участю Нінковича в матчі, оскільки Мілош також отримав ушкодження в останньому контрольному матчі на зборі. Як бачите, проблеми були, але двораундова дуель триває, і ми готуємося до повторного поєдинку».

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)