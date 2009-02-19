Результати 1/16 Кубка УЄФА

Матчі у відповідь - 26 лютого

Команди - учасниці розіграшу Кубка УЄФА зіграли перший матч 1/16 фіналу Динамо - Валенсія 1:1 (Альбіоль 62 автогол - Давід Сілва 8). Зеніт - Штутгарт 2:1 (Хусті 3, Тимощук 45 - Гомес 15) Олімпіакос - Сент-Етьєнн 1:3 (Джорджевич 64 пен. - Ілан 12, Деміс 43, Гоміс 90) Астон Вілла - ЦСКА 1:1 (Кер`ю 69 - Лав 14) Вердер - Мілан 1:1 (Дієго 84 - Індзагі 36) Бордо - Галатасарай 0:0 Неймеген - Гамбург 0:3 (Троховський 41, Сілва 44, Оліч 75) ПСЖ - Вольфсбург 2:0 (Хаоро 80, 85) Сампдорія - Металіст 0:1 (Олійник 45+3) Ольборг - Депортіво 3:0 (Дью 54, 72, Якобсен 90 пен.) Брага - Стандард 3:0 (Рентеріа 17, Леоне 26, Агуйяр 84) Матчі у відповідь - 26 лютого

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