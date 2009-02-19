PZPN: інформація про матчі Євро в 6 польських і 2 українських містах - маячня

Федерація футболу Польщі (PZPN) називає “маячнею” інформацію засобів масової інформації про проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в 6-ти польських та 2-х українських містах.

«Ми не будемо коментувати кожну маячню, яка з’являється в медіа», - сказав УНІАН прес-секретар PZPN Збігнєв КОЖМІНСЬКИЙ, коментуючи вчорашню публікацію польської Gazeta Wyborcza.

Він наголосив, що УЄФА визначає, в яких українських та польських містах відбуватимуться матчі Євро-2012, водночас підкресливши, що відповідні рішення найімовірніше будуть прийняті у травні цього року.

Більше того, зауважив прес-секретар PZPN, УЄФА може відкласти ухвалення рішення на пізніший термін, як це було з оголошенням країн-переможців у конкурсі на проведення Євро-2012.

З.КОЖМІНСЬКИЙ заявив, що PZPN не отримувала інформації від УЄФА про проведення матчів чемпіонату в 6-ти польських і 2-х українських містах.

«Якби були такі сигнали, ми б поінформували про це громадськість», - сказав він.

Прес-секретар зауважив, що УЄФА може прийняти будь-яке рішення, але закликав дочекатись його і не займатись коментуванням пліток.

Як повідомляв УНІАН, з моменту оголошення України та Польщі переможцями конкурсу на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в квітні 2007 року в ЗМІ періодично з’являються публікації про те, що країни не зможуть вчасно підготуватись до Євро, й УЄФА віддасть право на проведення чемпіонату іншим країнам.

Довідка УНІАН. Gazeta Wyborcza сьогодні з посиланням на джерело в УЄФА повідомила, що матчі Євро-2012 відбудуться в 6-ти польських та 2-х українських містах через те, що українські міста, крім Києва та Донецька, не зможуть вчасно й належним чином підготуватись через економічну кризу.

Первинний план передбачає проведення матчів у 4-х українських та 4-х польських містах.

Також у кожній країні є по 2 резервних міста на випадок, якщо якесь із основних приймаючий міст не встигне підготуватись до чемпіонату.