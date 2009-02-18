У Львові прийняли програму підготовки до Євро-2012 з фінансуванням у 7 млрд. грн.

Депутати Львівської міської ради проголосувала за прийняття в цілому міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, фінансування заходів передбачене на загальну орієнтовну вартість майже 7 млрд. грн.

Основними джерелами фінансування визначено державний та міський бюджет, а також інші джерела, серед яких інвестиційні кошти та залучені банківські кошти. В подальшому, в разі внесення змін у фінансування підготовки до чемпіонату на державному рівні, міська програма буде скоригована в сторону збільшення залучення коштів з державного бюджету.

Згідно з документом, для проведення Євро-2012 у Львові буде збудовано новий стадіон та 4 тренувальні поля, забезпечено належний рівень медичної допомоги, безпеки та правопорядку, а також відповідний рівень і якість транспортної та туристичної інфраструктури.

У зв’язку з цим ключовими напрямками, які потребують фінансування в рамках підготовки до Євро-2012, також визначено оновлення 4 міських лікарень, будівництво та реконструкція доріг від вокзалу, аеропорту та центральної частини міста до стадіону. Крім цього, передбачається оновлення рухомого складу електротранспорту, будівництво нових трамвайної та тролейбусної ліній до стадіону, будівництво 23 та реконструкція 13 готелів, створення чотирьох фан-зон загальною місткістю 50 тис. осіб.