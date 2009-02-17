У Львові надали пільги компаніям, які будують і ремонтують готелі

Львівська міська рада надала пільги компаніям, які будують і ремонтують готелі у рамках підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції міський голова Львова Андрій САДОВИЙ повідомив, що надання пільг визначається «Положенням про підтримку суб’єктів господарювання, які здійснюють будівництво, реконструкцію об’єктів, призначених для розміщення учасників і гостей фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу у Львові», яке Львівська міська рада затвердила вчора.

Положення передбачає звільнення готелів від сплати оренди та плати за землю до міського бюджету. Водночас, перелік об’єктів які матимуть право скористатись пільгами, міська рада затвердить пізніше.

«Йдеться, у першу чергу, про ті компанії, чиї об’єкти внесені до переліку міської цільової програми підготовки та проведення в Україні Євро-2012. Вони матимуть на час цих робіт пільги зі сплати інвестиційного внеску та оплати за землю. Нехай краще вкладають гроші в будівництво на цей час, а коли збудують, тоді будуть платити», - зазначив А.САДОВИЙ.