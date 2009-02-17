Одеса може розмістити гостей Євро-2012 на круїзних суднах

Одеса розглядає можливість альтернативного розміщення на висококласних круїзних лайнерах гостей під час проведення в Україні чемпіонату з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний фахівець департаменту з підготовки до проведення Євро-2012 в Одесі Володимир ЧЕРВ’ЯКОВ сьогодні під час форуму готельної індустрії Hospitality Industry Forum’09 «Як побудувати прибутковий готельний бізнес».

За його словами, сьогодні ведуться переговори з десятком туристичних операторів, у кожного з яких є близько 50 суден, які можна залучити як альтернативи для розміщення гостей під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Зокрема, розглядається можливість розміщення гостей на 5-зірковому судні «Queen Victoria» (де одночасно можуть розміститися більш як 2 тис. гостей), 4-зірковому лайнері «Costa Victoria» (до 2 тис. пасажирів), 6-зірковому “Crystal Serenity» (на 1 тис. пасажирів), 5-зірковому «Rotterdam VI» (на 1,3 тис. пасажирів).

В.ЧЕРВ’ЯКОВ зазначив, що вартість каюти на лайнерах не перевищуватиме середньої вартості номера у п`ятизірковому готелі в Україні.

Він додав, що державна цільова програма передбачає будівництво або реконструкцію 23 готелів в Одесі, загальна сума інвестицій в які становитиме близько 700 млн. євро.

За даними В.ЧЕРВ’ЯКОВА, генплан підготовки готельної інфраструктури до Євро-2012 в Одесі виконано на 85%.

Довідка УНІАН. Україна і Польща виграли право проведення Євро-2012 у квітні 2007 року.

У травні цього року УЄФА має затвердити остаточний перелік міст, які прийматимуть фінальну частину чемпіонату Європи з футболу-2012. Делегація УЄФА під керівництвом генерального секретаря УЄФА Девіда ТЕЙЛОРА з інспекцією відвідала 2-5 лютого п`ять українських міст - Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одесу і Львів.