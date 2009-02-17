На Львівщині розпочав роботу центр з безпеки до Євро-2012

Сьогодні відбулася установча нарада Львівського обласного центру з питань безпеки та правопорядку до ЄВРО-2012, утвореного розпорядженням голови облдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, керівником новоутвореного центру став заступник голови Львівської ОДА з питань містобудування та інвестиційної політики Сергій ТАРАТУТА, який також є відповідальним за підготовку Львівщини до Євро-2012.

До складу обласного центру увійшли представники правоохоронних органів, МНС, охорони здоров’я, митної та прикордонної служб, облдержадміністрації та Львівської міськради.

Як зазначається у повідомленні прес-служби, основними завданнями Центру є: аналіз оперативної обстановки, що складається в місті та області; вивчення та аналіз світового досвіду з питань забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час масових видовищних заходів з метою застосування його в умовах проведення фінальної частини чемпіонату; участь у підготовці проектів програм та заходів з питань забезпечення безпеки і правопорядку в умовах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Вже на найближчому засіданні новоутвореного органу буде розглянуто ескізний проект пасажирського терміналу львівського аеропорту щодо його відповідності вимогам безпеки.