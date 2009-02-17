У бюджеті розвитку Львова зроблено акцент на підготовку до ЧЄ-12

15:40, 17 лютого 2009
Футбол 2012
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Депутати проголосували за документ

Цьогорічний бюджет розвитку Львова на 2009 рік, за який проголосували більшість депутатів міської ради, став рекордним – його обсяг становить 1 млрд. 89,6 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, основними акцентами бюджету є залучення коштів у інфраструктуру, підготовка міста до Євро-2012 і гуманітарний напрямок.

Щодо показників, то доходи бюджету розвитку становлять 247,8 млн. грн. власних надходжень міста та 841,8 млн. грн. запозичень за рахунок позики Європейського банку реконструкції та розвитку. Крім цього в час економічної кризи місто приділятиме особливу увагу залученню інвестицій та кредитам.

Значну увагу цього року надаватимуть розвитку інфраструктури міста – ремонту доріг і покращення тепло- та водопостачання. А також підтримці гуманітарних та соціальних напрямків.

Значну частину бюджету цьогоріч місто також планує виділити на ремонт медичних, культурних та навчальних закладів.

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