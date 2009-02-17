«Карпати» перемогли «Москву»

Вчора, 16 лютого, львівські "Карпати" на тренувальному зборі в Туреччині перемогли у товариському матчі ФК "Москва" з рахунком 3:2. Про це повідомляє Інформаційний центр ФК "Карпати".

На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь підопічних Міодрага Божовіча. Однак у другому таймі "зелено-білим" вдалося вирвати перемогу - 3:2. "Дублем" відзначився Ігор Худоб`як, а переможний гол Сергій Кузнєцов забив вже у доданий арбітром час.

За словами тренера "Карпат" Володимира Безуб’яка, вперше на тренувальних зборах взяв участь у спарингу Сергій Пшеничних. Капітан команди вийшов на заміну наприкінці поєдинку.

Свій останній поєдинок перед поверненням до Львова карпатівці проведуть 20-го лютого. Питання щодо суперника нашої команди наразі залишається відкритим.

Zaxid.net