Славена Біліча зманюють в Англію

Англійські ЗМІ розтрубили інформацію про те, що вакантне місце головного тренера Портсмута може зайняти Славен Біліч.

Пропозиція хорватському фахівцеві виглядає дуже спокусливо. Йдеться не про нечувану суму. Вся справа в тому, що Білічу запропонували прийняти Помпею на строк до кінця сезону. Збірній Хорватії під керівництвом Славена потрібно зіграти лише один матч - проти Андорри.

"Як віце-президент Хорватського Футбольного Союзу поспішаю запевнити вас, що поки рішення не прийнято. У вівторок ми зберемося, і визначимося, що робити далі. Особисто я вважаю, що не варто ризикувати. Наші результати в кваліфікації поки важко назвати вражаючими. Чергова помилка може перекреслити наші надії на ЧС-2010. Думаю, що рятувати Портсмут від вильоту в нижчий англійський дивізіон і боротися зі збірною Хорватії за квиток на Чемпіонат Світу одночасно просто неможливо", - заявив віце-президент ХФС Іван Брлековіч.

Football.ua