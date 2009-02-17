В Україні до кінця 2009 року будуть готові 3 стадіони і 9 тренувальних баз

Україна до кінця 2009 року матиме 3 стадіони і 9 тренувальних баз, готових до прийому фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, про це заявив міністр Юрій ПАВЛЕНКО в інтерв’ю польській газеті "Super Express".

Він, зокрема, зазначив, що вже готовий стадіон у Дніпропетровську, до кінця року будуть здані в експлуатацію спортивні арени в Харкові і Донецьку. Також цього року будуть здані 9 із планованих 32 тренувальних баз.

Наступного, 2010-го року, додав міністр, мають бути завершені роботи на стадіонах в Одесі та Львові, а також закінчиться модернізація ключової арени - Олімпійського стадіону в Києві, на якому відбудеться фінальний матч Євро-2012.

Ю.ПАВЛЕНКО вважає, що доказом високих темпів підготовки до Євро-2012 є оцінка українських міст генеральним секретарем УЄФА Девідом ТЕЙЛОРОМ, який тиждень тому підтвердив, що Україна дотримується графіків підготовки.

Міністр також акцентував увагу на співпраці українського та польського урядів і вкотре спростував заяви в ЗМІ про те, що у випадку неготовності України Польща може провести Євро-2012 разом з Німеччиною. "Такі провокації фабрикують опоненти українсько-польської кандидатури в організації чемпіонату, а пізніше українсько-польського успіху у цій справі”, - заявив він.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що ані він, ані жоден з його колег “не має і ніколи не мав сумнівів у тому, що ми не тільки встигнемо з підготовкою нашої частини чемпіонату, але й у тому, що Україна і Польща організують свято футболу на такому високому рівні, який стане новим взірцем для майбутніх господарів цього чемпіонату".