Кріль закликає створити українсько-польську депутатську групу з Євро

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ закликає створити українсько-польську міжпарламентську депутатську групу для покращення підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Україна та Польща мають створити міжпарламентську групу, яка займатиметься сприянням проведенню Євро-2012», - зазначив І.КРІЛЬ на зустрічі з представниками польського Сейму.

«Між депутатами України і Польщі вже давно триває активний міжпарламентський діалог, - зазначив депутат. - Парламентарії обох країн займались питаннями поглиблення транскордонної та регіональної співпраці, європейської інтеграції України. Однак сьогодні Євро-2012 – найбільший спільний проект, який реалізують Україна та Польща, і це питання має бути пріоритетним для міжпарламентської групи».

Він переконаний, що створення такої групи допоможе вирішити проблемні питання, пов’язані з проведенням європейського чемпіонату з футболу.

«У зв’язку зі світовою економічною кризою проблем стало значно більше, - сказав І.КРІЛЬ. - Це брак інвестицій, затримки з будівництвом стадіонів, проблеми з розвитком транспортної інфраструктури та готельного господарства».

На його думку, найголовнішим завданням цієї групи буде заповнення законодавчих прогалин у питанні проведення Євро-2012.

«Для України це питання є надактуальним, адже значна частина законопроектів, які повинні мають бути ухвалені до Євро-2012, досі не проголосовані Верховною Радою. Якщо в парламенті буде група, для якої пріоритетним питанням буде проведення Євро-2012, процес буде рухатись набагато швидше», - наголосив І.КРІЛЬ.