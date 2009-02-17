Павленко: кошторис реконструкції НСК «Олімпійський» сьогодні не переглядається

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО зазначає, що фінансування реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012 здійснюється в межах визначеного кошторису 2,1 млрд. грн і сьогодні його перегляд не передбачається.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спор, про це він сказав сьогодні на брифінгу перед засіданням колегії міністерства, відповідаючи на запитання про можливість змін у вартості реконструкцію спорткомплексу.

Водночас Ю.ПАВЛЕНКО не заперечив можливого збільшення витрат через вплив економічної кризи та зміну курсу валют, оскільки під час затвердження техніко-економічного обґрунтування проекту і кошторису курс євро і долара відрізнявся від нинішнього. "Але на сьогодні у питанні фінансування реконструкції НСК "Олімпійський" ми виходимо із затвердженого кошторису на 2 млрд. 114 млн. грн.», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО, додавши, що згідно підписаної угоди з генеральним підрядником на будівельно-монтажні роботи має бути затрачено трохи більше 1,3 млрд. грн.

За його словами, уточнення кошторису можливі на етапі затвердження стадії «Проект», але це об’єктивні зміни, оскільки кошторис на стадії концептуального проекту і кошторис на стадії «Проект» відрізняються, бо в останньому повністю деталізовано всю діяльність до найменших дрібниць. Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що згідно графіка в кінці березня - на початку квітня генеральний проектант має надати стадію «Проект», яку потім проаналізують відповідні міністерства та відомства.

“Таким чином, до кінця квітня ми будемо мати стадію «Проект» і відповідно уточнений кошторис”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО. Разом з тим він додав, що перед генпідрядником і генпроектантом поставлено завдання не виходити за межі тієї суми, яка затверджена кошторисом.

Міністр також зазначив, що з травня, після затвердження проекту, почнеться більш активний етап будівельно-монтажних робіт, кількість будівельників буде збільшена в декілька разів і надалі становитиме до 5-ти тис. робітників. Він висловив переконання, що в грудні 2010 року будівельно-монтажні роботи будуть завершені.

Порушуючи тему зміни цін на будівельні матеріали, зумовленої впливом соціально-економічної ситуації та курсу валют, Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що деякі будівельні матеріали, як свідчать результати тендерів, сьогодні є дешевшими, ніж вони закладалися в кошторис, деякі – навпаки, дорожчими, тому загалом відчутного впливу на кошторис коливання цін не матимуть.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що згідно із проектом реконструкції площа Троїцька перед НСК «Олімпійський» залишиться відкритою і там буде влаштовано підземний паркінг.

Як повідомляв УНІАН, готовність НСК «Олімпійський» до прийому матчів Євро-2012 визначена УЄФА як обов’язкова умова для проведення чемпіонату в Україні. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі розпочалися 1 грудня 2008 року і проводяться холдинговою компанією “Київміськбуд”. Їх завершення планується на грудень 2010 року.

Фінансування реконструкції здійснюється з державного бюджету України.