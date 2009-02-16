Львів пропонує 10 нових готелів до Держпрограми з підготовки ЧЄ-12

Львівська міськрада та облдержадміністрація пропонують включити до Генерального плану з інфраструктури розміщення 10 нових готелів, серед яких 8 знаходиться у Львові і 2 – у Львівській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, відповідні пропозиції вже внесено на розгляд Міністерства культури та туризму.

Водночас, доки зміни до Генерального плану не будуть затверджені на рівні Кабінету міністрів інформація про те, які саме готельні об’єкти запропоновано включити до цього документу, розголошуватися не буде.

Львівська міськрада особливу увагу звертає на об’єкти, що розташовуються в межах державного історико - архітектурного заповідника (зона ЮНЕСКО) та історичного ареалу. Управління охорони історичного середовища склало список таких проектів, формує відповідну мапу та інформуватиме про них ЮНЕСКО.

Затвердження нововведень до Державної цільової програми з підготовки до Євро-2012 відбудеться наприкінці березня.