Верхній ярус «Донбас Арени» повністю “обріс” сидіннями

На верхньому ярусі «Донбас Арени» повністю завершено монтаж сидінь. Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону, загалом їх тут встановлено 16 830 одиниць.

Зараз роботи перемістилися на поверх нижче - на середній ярус. При цьому нові крісла не розпаковують, щоб вони не припадали пилом, а прикріплюють до трибун обгорненими в поліетиленові пакети.

Написи Shakhtar і Donetsk з`являться на нижньому ярусі «Донбас Арени» і будуть викладені кріслами білого й чорного кольорів на основному жовтогарячому тлі.