Львівським студентам прочитають лекції про Євро-2012

Департамент Євро 2012 Львівської міської ради з березня започатковує роз’яснювальну програму «Євро 2012 для львів’ян», в рамках першого етапу якої протягом місяця буде проведена серія відкритих лекцій у найбільших вищих навчальних закладах Львова.

Як повідомляють у прес-службі міськради, захід проводиться з метою об’єктивного інформування про значення для Львова проведення Євро 2012, а також про економічний та соціальний ефект від нього.

Основними доповідачами для студентів стануть посадовці міської ради та облдержадміністрації, відповідальні за організацію Євро 2012 у Львові, а також експерти.

Ще одним із напрямків роботи з молоддю в рамках наближення Євро-2012 є підготовка і залучення молодих львів’ян до волонтерського руху і це ще одна мета запланованої акції.