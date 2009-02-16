Рауль побив рекорд «Реала»

Нападник мадридського "Реала" Рауль побив клубний рекорд за кількістю забитих м`ячів.

Як повідомляє AP, в неділю в черговому турі іспанського чемпіонату з футболу Рауль забив гол у ворота "Спортинга" з Хіхона, який став для нього 308-им у складі "королівського клубу".

Таким чином, футболіст перевершив досягнення Альфредо ді Стефано, який виступав за "Реал" з 1953 по 1964 роки.

31-річний Рауль виступає за "Реал" 15-й сезон і провів у складі команди 504 матчі. Разом з мадридським клубом він шість разів виграв чемпіонат Іспанії і тричі Лігу чемпіонів.

Форварду належать ще два рекорди бомбардирів. Рауль є кращим бомбардиром в історії збірної Іспанії з футболу: він забив 44 м`ячі в 102 матчах. Крім того, 10 грудня 2008 року футболіст став кращим бомбардиром в історії єврокубків. Тоді Рауль забив два м`ячі у ворота "Зеніта" і довів загальну кількість своїх голів до 66.

Лента.ру