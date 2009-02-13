Стадіони Донецька розділить швидкісна траса

Два донецькі стадіони – “Донбас Арену” і “Олімпійський” - розділить швидкісна траса, будівництво якої за проектом реконструкції доріг міста повинне розпочатися незабаром.

Як повідомляють у прес-службі “Донбас Арени”, сьогодні на цій ділянці вже демонтують рекламні щити й готують територію до початку дорожніх робіт.

За словами заступник директора головного управління містобудівництва й архітектури Донецька Дмитра Навроцького, спочатку планували побудувати між двома стадіонами або підземний тунель, або повноцінну естакаду. Згодом перший варіант відхилили через загрозу ушкодження численних комунікацій під землею. А що ж до естакади, то коли зробили розрахунки, виявилося, що висота сходів для пішоходів буде мінімум 11 метрів.

З огляду на кількість людей, які в дні матчів вирушатимуть на 50-тисячний стадіон і назад, це небезпечно - хтось когось може штовхнути в юрбі падіння з такої висоти стане смертельним. Тому було ухвалене рішення поєднати частково елементи естакади й елементи тунелю.

Отже, на цій ділянці вулицю трохи заглиблять, а над нею зведуть естакаду зі швидкісною магістраллю й новими трамвайними шляхами. Траса буде 4-смуговою плюс ще дві смуги для «з`їзду».

Як запевняють проектувальники, з висоти естакади, що розтягнеться майже на півкілометра, відкриватиметься приголомшливий вид на «Донбас Арену» - так званий транзитний огляд. Під естакадою планується розмістити пішохідну зону, парковки й магазини.

До речі, добиратися на стадіон теж буде легко. Як мінімум, об`їзною дорогою, будівництво якої зараз вийшло на фінішну пряму.

За планом, і траса на естакаді, і об`їзна дорога повинні бути здані до 2012 року.