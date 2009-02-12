Результати ігор футбольних збірних світу

09:07, 12 лютого 2009
Футбол 2012
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Україна здолала Сербію - 1:0

Вчора закінчився день товариських ігор між футбольними збірними:

Ізраїль - Угорщина 1:0

Польща - Уельс 1:0

Латвія - Вірменія 0:0

Молдова - Македонія 0:0

Ліхтенштейн - Ісландія 0:2

Кіпр - Словаччина 3:2

Казахстан - Естонія 2:0

Литва - Андорра 3:1

Туреччина - Кот д`Івуар 1:1

Румунія - Хорватія 1:2

Марокко - Чехія 0:0

Греція - Данія 1:1

Австрія - Швеція 0:2

Швейцарія - Болгарія 1:1

Німеччина - Норвегія 0:1

Туніс - Нідерланди 1:1

Бельгія - Словенія 1:0

Франція - Аргентина 0:2

Португалія - Фінляндія 1:0

Іспанія - Англія 2:0

Кувейт - Азербайджан 1:1

Алжир - Бенін 2:1

Лівія - Уругвай 2:3

Мозамбік - Малаві 2:0

Того - Буркіна Фасо 1:1

Камерун - Гвінея 3:1

Ангола - Малі 0:4

Єгипет - Гана 2:2

ПАР - Чилі 0:2

Ямайка - Нігерія 0:0

Збірна України виграла матч у збірної Сербії, посівши перше місце на чемпіонаті Кіпру.

Україна - Сербія 1:0 (Назаренко 16). Гол забито дальнім ударом у дев`ятку.

Збірна виступила в  складі: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаєв (Чигринський 46), Тимощук, Назаренко, Калініченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронін (Гоменюк 46), Дєвіч.

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