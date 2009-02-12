«Реал» купить Роналду... в кредит?

Мадридський "Реал" планує взяти банківський кредит для придбання португальського півзахисника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, повідомляє іспанське видання El Mundo Deportivo.

За даними джерела, "Реал" хоче одержати банківський кредит у розмірі 70 мільйонів євро від банку "Сантандер" на фінансування трансферу Роналду влітку 2009 року. За оцінками видання, трансферна вартість португальця становитиме близько 100 мільйонів євро. За допомогою кредиту "Реал" сподівається профінансувати велику частину цього трансферу, а решта коштів буде виділена з клубного бюджету.

Минулого літа "Реал" намагався придбати у МЮ Роналду - кращого футболіста ФІФА і володаря "Золотого м`яча" 2008 року, - але зазнав невдачі.

РІА “Новости”