Підопічні Михайличенка в першому матчі нового року здолали збірну Словаччини

Збірна України з футболу у вівторок провела свій перший матч у 2009 році. У півфіналі турніру на Кіпрі підопічні Олексія Михайличенка зустрілися зі збірною Словаччини.

Наша команда рвонула вперед - після розмашистої комбінації Олександр Алієв вивів на ударну позицію Сергія Валяєва, а гравець харківського "Металіста" ідеальним за точністю ударом відкрив рахунок. М`яч, вдарившись об стійку, влетів у правий нижній від воротаря кут. Це дебютний гол Сергія у футболці національної команди. Він зумів відзначитися вже в другому матчі за збірну.

Словаки намагалися контратакувати, проте без особливої гостроти. А ось їх голкіпер Сенецкі трудився у поті чола, відбиваючи удари Кравченка і Алієва, а також постійно вступаючи в гру на виходах. Цікаво, що новоявлені одноклубники по київському "Динамо" по черзі виконували штрафні удари – як то воно буде в клубі?

Коли команди вже готувалися до походу в роздягальню, капітан словаків Віттек пошив у дурні Михалика і пробив без шансів для Шовковського у верхній кут. Один момент у словаків - один гол.

У перерві Михайличенко зробив одну заміну - замість Мандзюка, який відіграв невиразно, вийшов дебютант збірної Пашаєв. І тут же Україна вийшла вперед - після удару Мілевського Селезньов головою добив м`яч у сітку.

Словаки ліниво пішли вперед, намагаючись відігратися, але особливою винахідливістю не відзначалися. І забили знову всупереч логіці - після навісу з флангу на дальній штанзі наші втратили Хамшика, і хавбек "Наполі" розстріляв Шовковського. Тут же Мілевський повинен був знову виводити підопічних Михайличенка вперед, але його удар головою з п`яти метрів пішов повз ворота.

Потім Шовковський і Сенецкі обмінялися сейвами після ударів Шестака і Ротаня. На 82-ій хвилині Мілевський заробив пенальті і сам же його упевнено реалізував. У кінцівці був близький до успіху Гоменюк, але не влучив у ворота.

Словаччина - Україна - 2:3

Голи: Віттек 45, Хамшик 69 - Валяєв 10, Селезньов 46, Мілевський 83 пен.

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