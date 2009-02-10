Звільнено головного тренера ”Челсі”

Головний тренер "Челсі" Луїс Феліпе Сколарі 9 лютого був звільнений зі своєї посади, повідомляється на офіційному сайті футбольного клубу. Рішення про відставку набуває чинності негайно після оприлюднення.

Як наголошується в повідомленні, Сколарі приніс багато позитивного в "Челсі", проте результати команди погіршилися в розпал сезону, і єдиним шансом, що дозволяє продовжити боротьбу за призові місця, є зміна тренера.

Хто може стати новим наставником "Челсі", поки що не повідомляється. Тимчасово виконуючим обов`язки головного тренера стане помічник Сколарі Рей Вілкінс (Ray Wilkins).

Сколарі працював наставником лондонського клубу менше року: він посів це місце минулої весни, нагадує Лента.ру. Нині "Челсі" спустився на четвертий рядок в турнірній таблиці, пропустивши вперед "Астон Віллу". З останніх шести матчів чемпіонату Англії лондонський клуб виграв два. У суботу "Челсі" на своєму полі зіграв внічию 0:0 з новачком прем`єра-ліги "Халл Сіті".