Уряд затвердив проект реконструкції Львівського аеродрому

Кабінет міністрів своїм Розпорядженням від 28 січня затвердив проект та титул будови реконструкції аеродрому державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, на сьогодні вже завершено процедуру оформлення цього розпорядження уряду відповідно до чинних регламентних вимог.

Проект реконструкції розроблений Українським державним проектно-технологічним НДІ цивільної авіації “Украеропроект” та рекомендований до затвердження Центральною службою Укрдержбудекспертизи Мінрегіонбуду.

Загальна площа штучного покриття, що підлягає реконструкції становить близько 376,8 тис. кв. м, у тому числі – 180,2 тис. кв. м штучної злітно-посадкової смуги, 59,6 тис. кв. м руліжних доріжок та майже 137 тис. кв. м перонів.

Загалом на будівництво, відповідно до розпорядження, планується витратити 978,6 млн. грн., у тому числі – 647,4 млн. грн. на будівельно-монтажні роботи та 94,5 млн. грн. на устаткування, меблі та інвентар.

Завершити будівництво планується, орієнтовно, за 24 місяці.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт Львів»: сфера управління – Міністерство транспорту і зв`язку України. Аеродром загального базування, класу В, штучна злітно-посадочна смуга розміром 2510 Х 45м (змішане покриття: цементобетон, посилений асфальтобетоном). Аеродром придатний для експлуатації повітряних суден типу Іл-62, Іл-76, Ту-154, В-737, А-320 з обмеженнями і класом нижче без обмежень цілодобово. В аеропорту відкрито пункт пропуску через державний кордон для міжнародного повітряного сполучення. Аеровокзал пропускною спроможністю – 200 пас./год.

Реконструкція аеропорту здійснюється в рамках підготовки Львова до прийому матчів Євро-2012.