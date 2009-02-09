Уряд затвердив проект реконструкції Львівського аеродрому
Завершено процедуру оформлення
Кабінет міністрів своїм Розпорядженням від 28 січня затвердив проект та титул будови реконструкції аеродрому державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, на сьогодні вже завершено процедуру оформлення цього розпорядження уряду відповідно до чинних регламентних вимог.
Проект реконструкції розроблений Українським державним проектно-технологічним НДІ цивільної авіації “Украеропроект” та рекомендований до затвердження Центральною службою Укрдержбудекспертизи Мінрегіонбуду.
Загальна площа штучного покриття, що підлягає реконструкції становить близько 376,8 тис. кв. м, у тому числі – 180,2 тис. кв. м штучної злітно-посадкової смуги, 59,6 тис. кв. м руліжних доріжок та майже 137 тис. кв. м перонів.
Загалом на будівництво, відповідно до розпорядження, планується витратити 978,6 млн. грн., у тому числі – 647,4 млн. грн. на будівельно-монтажні роботи та 94,5 млн. грн. на устаткування, меблі та інвентар.
Завершити будівництво планується, орієнтовно, за 24 місяці.
Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт Львів»: сфера управління – Міністерство транспорту і зв`язку України. Аеродром загального базування, класу В, штучна злітно-посадочна смуга розміром 2510 Х 45м (змішане покриття: цементобетон, посилений асфальтобетоном). Аеродром придатний для експлуатації повітряних суден типу Іл-62, Іл-76, Ту-154, В-737, А-320 з обмеженнями і класом нижче без обмежень цілодобово. В аеропорту відкрито пункт пропуску через державний кордон для міжнародного повітряного сполучення. Аеровокзал пропускною спроможністю – 200 пас./год.
Реконструкція аеропорту здійснюється в рамках підготовки Львова до прийому матчів Євро-2012.