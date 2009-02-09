В Донецьку до Євро–2012 придбають медичне устаткування на 12 млн. грн.

В рамках підготовки Донецька до чемпіонату з футболу Євро – 2012 планується купити спеціальне медичне устаткування на суму близько 12 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, про це повідомив Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО під час відкриття 7 лютого сучасного кабінету для лікування хворих з ЛОР паталогією ЦМКЛ №1.

«В рамках підготовки міста до Євро – 2012 ми плануємо одержати саме реанімаційне устаткування на суму 6,5 млн. грн. для першої міської лікарні, а всього по місту ми повинні одержати близько 12 мільйонів на придбання спеціалізованого медичного устаткування для надання екстреної допомоги. Таким чином, ми отримуємо користь з підготовки міста до чемпіонату, комплектуємо наші медичні установи устаткуванням найостаннішого покоління», - відзначив А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.