Укрзалізниця перевиконала у 2008 році план з підготовки до Євро-2012

При підготовці залізничного транспорту до Євро-2012 у 2008 році був перевиконаний план визначених робіт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку.

Так, згідно з показниками при модернізації ділянки залізничного напрямку Полтава-Бурти-Користівка було перевиконано план на суму більш ніж 300 млн. грн. На 30% виконано будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро у Києві. З реконструкції пункту відстою туристичних поїздів на станції Київ-Дніпровський план перевиконано на 3 млн. 88 тис. грн.

Слід зазначити, що фінансові плани залізниць на 2009 рік поки що не затверджені, тому активне проведення робіт з підготовки до футбольного чемпіонату 2012 року Укрзалізниця планує розпочати з квітня місяця.