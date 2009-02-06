Васюник: Львів має всі фінансові гарантії будівництва стадіону

Львівська влада має всі необхідні фінансові гарантії щодо будівництва у місті нового стадіону до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, відповідаючи на запитання щодо фінансового забезпечення будівництва спортивної арени у Львові.

“Є підписана угода з Укрексімбанком про кредитну лінію в рамках мільярда гривень і зараз, як резервні, ведуться переговори з керівниками футбольних клубів”, - сказав І.ВАСЮНИК. Він додав, що на першому, підготовчому етапі будівництва потрібно було “лише кілька мільйонів гривень”, що є невеликою сумою.

“Я не контролюю процеси, які вважаю розв’язаними”, - зауважив віце-прем’єр. За його словами, “питання було у спроможності побудувати стадіон”.

І.ВАСЮНИК також наголосив, що вважає “дуже правильними” прийняті наприкінці минулого року урядом рішення щодо визначення без тендера генпідрядників будівництва стадіонів у Києві та Львові – компаній “Київміськбуд” та “Азовінтекс” відповідно.

“Я переконаний, що так як “Київміськбуд” і “Азовінтекс” розгорнули будівельні майданчики за тиждень-два, так би не зробила ні одна компанія іноземна, яка не знає нашого середовища, не знає наших традицій тощо”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2008 року міська рада Львова на терміновому позачерговому засіданні своїм рішенням погодила виділення 80 млн. грн. на початок будівництва стадіону. Загальна вартість робіт оцінюється в межах 609 млн. грн. Згідно з графіками, затвердженими УЄФА, нова спортивна арена до Євро-2012 має з’явитися у Львові до кінця 2010 року.