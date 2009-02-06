Платіні у квітні проінспектує міста-претенденти

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ у квітні здійснить інспекційну поїздку українськими містами-претендентами на проведення матчів Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

За його словами, М.ПЛАТІНІ має намір відвідати кожне місто, «щоб на власні очі пересвідчитися, де є просто патріотизм, але нереальна картина (підготовки до Євро-2012 – УНІАН), а де є дійсно робота, яка сприймається реалістично, прагматично і системно».

Президент ФФУ наголосив, що ця поїздка М.ПЛАТІНІ стане одним з головних чинників, які впливатимуть на вибір міст-господарів Євро-2012 в Україні.

Як повідомляв УНІАН, остаточне рішення щодо міст, які прийматимуть матчі чемпіонату, УЄФА прийме у травні на засіданні свого виконавчого комітету.