Суркіс: матчі Євро-2012 приймуть по чотири міста в Україні і Польщі

Президент Федерації Футболу України Григорій СУРКІС переконаний, що УЄФА розподілить проведення матчів Євро-2012 між Україною і Польщею пропорційно – по чотири приймаючих міста у кожній країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Г.СУРКІС, зокрема, назвав важливою відсутність серед інспекторів УЄФА, які оцінюють підготовку України і Польщі до турніру, намірів щодо непропорційного визначення міст-господарів матчів Євро-2012.

«У мене немає жодного сумніву, що в Україні буде визначено чотири приймаючих міста», - сказав Г.СУРКІС.

Водночас він додав, що остаточно вони будуть названі лише 8 травня на засіданні Виконавчого комітету УЄФА.

Крім того, президент ФФУ зауважив, що тим двом містам, які не потраплять до списку чотирьох, не варто засмучуватися, тому що вони також отримають нову спортивну ті іншу інфраструктуру.

Цю думку також підтвердив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, який зазначив, що такі два міста будуть «імплементовані до загального плану підготовки країни до Євро-2012», а розпочаті роботи з реконструкції інфраструктури в них також будуть завершені.