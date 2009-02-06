ФФУ: кадрові зміни в уряді негативно вплинуть на підготовку України до Євро-2012

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС переконаний, що зміна ключових міністрів, що відповідають за підготовку України до Євро-2012, негативно вплине на підготовку до турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

Г.СУРКІС наголосив, що він постійно відстоює думку про мораторій на звільнення фахівців, які займаються підготовкою України до Євро-2012.

Він окремо зазначив, що керівництво ФФУ працює з урядовою командою на чолі з віце-прем’єр-міністром Іваном ВАСЮНИКОМ як єдина команда.

«Якщо буде дійсно змінений гравець основний, який сьогодні від уряду тримає руку на пульсі підготовки, то це буде дуже погано для проведення Євро-2012», - сказав Г.СУРКІС.

Зі свого боку І.ВАСЮНИК зазначив, що не переймається можливими кадровими змінами в уряді, оскільки це «відволікає від виконання обов’язків, а обов’язків у мене і так вистачає».