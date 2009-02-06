Нова форма національної збірної України з футболу (фото)

Федерація футболу України та компанія Аdidas уклали угоду про довгострокове співробітництво до кінця 2016 року, згідно з якою Аdidas стає Офіційним постачальником спортивної екіпіровки для всіх футбольних збірних України.

Контракт підписали 5 лютого у Києві президент ФФУ Григорій СУРКІС та голова ради директорів Аdidas Group Герберт ХАЙНЕР.

За контрактом Аdidas забезпечить формою всі 15 українських футбольних збірних (національні чоловічу і жіночу, молодіжні, юнацькі та дівочі, футзальну, з пляжного футболу, студентську та з вадами здоров’я – УНІАН).

Щодо випробування нової екіпіровки українськими футболістами, то національна збірна вийде на поле у формі Аdidas вже 10 лютого на Кіпрі в матчі проти збірної Словаччини на 12-му Міжнародному турнірі Футбольної асоціації Кіпру.

Фото надані прес-службою Федерації футболу України